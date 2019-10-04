Гравець збірної Нігерії та призер Олімпіади Айзек Проміс помер у віці 31 рік
Нігерійський футболіст Айзер Проміс помер на 32 році життя. Причини раптової смерті футболіста не називають.
Айзек Проміс відомий тим, що виступав за збірну Нігерії на Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні. Він був капітаном цієї команди. Тоді вона дійшла до фіналу, де поступилася збірній Аргентини, за яку виступали Лео Мессі, Анхель Ді Марія та інші аргентинські зірки. Тож він здобув лише срібні медалі.
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Натомість професійна клубна кар'єра у гравця не заладилася. Він перебував на перегляді у "Манчестер Юнайтед", однак не підійшов клубу. Після чого відправився у чемпіонат Туреччини, де виступав за "Генченберлігі", "Трабзонспор" та "Антальяспор". Були й інші менш відомі клуби. Останньою командою, за яку виступав Айзек Проміс, була американська "Болд".
Причини смерті 32-річного футболіста поки не називають.