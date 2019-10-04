Гравець збірної Нігерії та призер Олімпіади Айзек Проміс помер у віці 31 рік

142 Читать новость на русском
Айзек Проміс помер
Айзек Проміс помер

Нігерійський футболіст Айзер Проміс помер на 32 році життя. Причини раптової смерті футболіста не називають.

Айзек Проміс відомий тим, що виступав за збірну Нігерії на Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні. Він був капітаном цієї команди. Тоді вона дійшла до фіналу, де поступилася збірній Аргентини, за яку виступали Лео Мессі, Анхель Ді Марія та інші аргентинські зірки. Тож він здобув лише срібні медалі.

Читайте також: Помер призер Олімпіади-2002 Вольфганг Пернер, він закінчив кар'єру через допінг

Натомість професійна клубна кар'єра у гравця не заладилася. Він перебував на перегляді у "Манчестер Юнайтед", однак не підійшов клубу. Після чого відправився у чемпіонат Туреччини, де виступав за "Генченберлігі", "Трабзонспор" та "Антальяспор". Були й інші менш відомі клуби. Останньою командою, за яку виступав Айзек Проміс, була американська "Болд".

Причини смерті 32-річного футболіста поки не називають.

blog_ava
Від куріння вейпа померло 18 осіб, ще одна смерть під слідством
сьогодні
11964
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Втрати Спорт Футбол Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ліга Європи: результати матчів 3 жовтня
сьогодні 08:20 Ліга Європи: результати матчів 3 жовтня
Ігор Саджениця 2419
Португалія оголосила список гравців на матч з Україною в Києві
3 жовтня 16:30 Португалія оголосила список гравців на матч з Україною в Києві
Ігор Саджениця 538
Історія зустрічей "Динамо" і "Шахтаря" у Кубку України: кияни виграють тільки у фіналі
3 жовтня 14:12 Історія зустрічей "Динамо" і "Шахтаря" у Кубку України: кияни виграють тільки у фіналі
Михайло Гема 199
Казкова свічка та неймовірний укорочений: відеоогляд переможного матчу Світоліної
3 жовтня 11:48 Казкова свічка та неймовірний укорочений: відеоогляд переможного матчу Світоліної
Михайло Гема 1044
Олександрія – Гент: анонс матчу Ліги Європи
3 жовтня 09:20 Олександрія – Гент: анонс матчу Ліги Європи
Ігор Саджениця 279
Новини
Більше новин
Залиште відгук