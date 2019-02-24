Гравець збірної України дебютував у чемпіонаті Іспанії й отримав одну з найгірших оцінок

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Василь Кравець
Василь Кравець / twitter.com/cdleganes

У матчі 25-го туру чемпіонату Іспанії (Прімери) "Леганес" Андрія Луніна та Василя Кравця на власному полі приймав "Валенсію". У цьому матчу дебютував Василь Кравець.

Захисник збірної України з’явився у стартовому складі господарів, і це стало його дебютом у Прімері.

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Кравець відіграв 65 хвилин, отримав жовту картку, а сам матч закінчився нічиєю — 1:1.

Портал Whoscored оцінив гру Василь у 6,4 бала. Гірший результат тільки у воротаря Івана Куельяра (6.0) та оборонця Унаї Бустінса (6.0).

Андрій Лунін провів поєдинок у запасі.

З моменту свого січневого переходу з "Луго" до "Леганесу" Василь Кравець провів у складі нової команди два поєдинки. Наразі, маючи в активі 30 очок, "Леганес" посідає 12-у сходинку в турнірній таблиці.

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Теги: Спорт Футбол Василь Кравець
Джерело: 24 Канал
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