Гравець збірної України не потрапив у заявку "Динамо" на матчі Ліги Європи

"Динамо" оголосило заявку гравців на матчі групового етапу Ліги Європи. У цьому переліку не знайшлося місце для захисника Віталія Миколенка.

Також поза заявкою залишилося ще троє гравців, які могли б претендувати якщо не на місце в основі, то на заміні. Це Денис Попов, Георгій Цітаішвілі та Микола Шапаренко. Однак перший з них отримав ушкодження і пропустить матчі у вересні.

До слова: Став відомий календар матчів "Динамо" у Лізі Європи

Та варто зауважити, що ці четверо футболістів можуть ще потрапити у заявку команди за так званим "списком Б".

Що це за "список Б"?Гравця можна внести до "списку Б", якщо він народився 1 січня 1998 року або пізніше і мав право виступати за клуб протягом трьох років без перерви з моменту досягнення 15 років (16-річних гравців можна включити в список, якщо вони були зареєстровані в клубі протягом двох попередніх сезонів)

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Варто додати, що у списку присутній Карлос Самбрано. Він не готувався з командою влітку, але так і не найшов собі нову команду. Тож "Динамо" заявило його як на чемпіонат України, так і Лігу Європи.

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко

Захисники: Сідклей, Микита Кравченко, Йосіп Піваріч, Карлос Самбрано, Микита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Мохаммед Кадірі, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Карлос Де Пена, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Міккель Дуелунд

Нападники: Фран Соль, Жерсон Родрігес, Артем Бєсєдін.

Нагадаємо, перший матч Ліги Європи "Динамо" проведе 19 вересня у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" проти шведського "Мальме". Після цього 3 жовтня кияни зіграють на виїзді проти швейцарського "Лугано".