Гравець збірної України отримав червону картку й підвів свій клуб: відео

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Микола Морозюк
Микола Морозюк / internethaber.com

Український футболіст турецького клубу "Різеспор" Микола Морозюк був вилучений з поля у матчі проти "Фенербахче".

Морозюк отримав дві жовті картки вже в першому таймі й покинув поле на 42-й хвилині матчу.

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На 4-й хвилині Морозюк взяв участь у гольовій атаці – навіс українця зрізав у свої ворота захисник "Фенербахче" Хасан Калдирим.

 

 

Команда українця після перерви, хоч і змогла забити, але все одно програла стамбульцям 3:2.

На рахунку Морозюка вже 6 матчів за "Різеспор", де він виступає на правах оренди. Контракт футболіста належить київському "Динамо".

Зазначимо, що Микола через дискваліфікацію пропустить матч проти "Кайсеріспора", де виступає українець Артем Кравець. В останній грі Артем зумів забити гол.

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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