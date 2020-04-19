Гравець збірної України підтримав дострокове завершення сезону

Гравець збірної України підтримує дострокове завершення футбольного сезону в Бельгії. Роман виступає за бельгійський клуб "Гент".

Роман дав інтерв'ю виданню "Команда 1". За словами Безуса, дострокове завершення чемпіонату Бельгії є логічним рішенням. Хоча в Бельгії розглядали й інші варіанти.

До речі Ліга чемпіонів: з'явилася дата відновлення матчів

"Ми багато не спілкувалися на цю тему, але від себе можу сказати, що це було б одне з правильних рішень. Були різні варіанти.

Наприклад, зіграти один тур, який потрібно до закінчення першого етапу і потім розподілити місця в турнірній таблиці, але це не логічно, відпочивати, грубо кажучи, близько місяця, потім три тижні тренуватися заради одного поєдинку і знову йти у відпустку", – сказав Безус.

Також, за словами Роман, був варіант, щоб зіграти матчі плей-офф, виходячи з місць команд у турнірній таблиці.

"Це більш прийнятне рішення, але знову ж таки, ніхто ж не знає, що буде через місяць-два. Так, можна було б організувати міні-турнір в якомусь одному місті, який би дозволив визначити клуби для потрапляння в єврокубки і обміну між лігами, але знову ж таки, потрібно виходити з ситуації з пандемією, якою вона буде на момент відновлення змагань", – резюмував футболіст.

Що відомо про завершення сезону в Бельгії

Керівники бельгійських клубів прийняли рішення про дострокове завершення сезону через пандемію коронавірусу.

Тамтешні клуби не хочуть проводити матчі без глядачів.

Чемпіонство можуть присудити "Брюгге", за який виступає українець Едуард Соболь. "Гент" українців Безуса, Пластуна і Яремчука отримає срібні нагороди.

Наразі рішення не прийняте офіційно.

Головною проблемою Бельгії є застереження УЄФА. Там заявили, що не допустять клуби в єврокубки з чемпіонатів, які будуть завершені достроково.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.