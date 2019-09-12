Гравець збірної України разом з "Барселоною" виграв перший трофей у сезоні

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Артем Пустовий
Артем Пустовий / Фото з відкритих джерел

"Барселона" перемогла в першому турнірі баскетбольного сезону – Лізі Каталонії. У фіналі турніру "блаугранас" обіграли "Андорру" з рахунком 93:92.

У переможному матчі проти "Андорри" українець Артем Пустовий, який грає за "Барселону", набрав 4 очки.

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MVP поєдинку став колишній форвард "Чикаго" і "Нью-Орлеана" Нікола Міротіч, на рахунку якого дабл-дабл (25 + 10 підбирань).

Артем Пустовий проведе свій другий сезон в "Барселоні". У сезоні 2018/19 центровий збірної України зіграв 23 матчі за "Барселону" в чемпіонаті Іспанії, набираючи 5 очок, 2,2 підбирання в середньому за 9 хвилин на паркеті.

У минулому сезоні каталонці завоювали срібні медалі чемпіонату Іспанії, в фінальній серії програвши "Реалу" (1:3 за сумою чотирьох матчів). В Євролізі "Барселона" вилетіла на стадії 1/4 фіналу, поступившись "Анадолу Ефес".

Наступний поєдинок "Барселона" зіграє проти "Валенсії" 21 вересня в рамках 1/2 фіналу Суперкубка АСВ.

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Теги: Спорт Баскетбол
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