Гравець збірної України разом з "Барселоною" вийшов у фінал Суперкубка Іспанії

У першому півфіналі Суперкубка Іспанії "Барселона" обіграла "Валенсію" з рахунком 71:65. Український центровий каталонців Артем Пустовий не отримав ігрового часу.

На перерву команди йшли за переваги "Валенсії" в три очки. У третій чверті "Барселона" зробила ривок і повела +8, але дозволила суперникам відігратися. У заключній десятихвилинці каталонцям все ж вдалося здобути перемогу, пише Sport Arena.

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У фіналі Суперкубка Іспанії "Барселона" зіграє проти переможця другого півфіналу, в якому грають "Реал" і "Фуенлабрада". Фінальний поєдинок відбудеться 22 вересня.

Спорт 24 писав, що минулого тижня Пустовий разом з "Барселоною" виграв перший трофей у новому сезоні. У фіналі Ліги Каталонії "синьо-гранатові" обіграли "Андорру" (93:92).

Артем перейшов до "Барселони" влітку минулого року з "Обрадойро", уклавши контракт на три сезони.