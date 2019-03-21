Гравець збірної України Роман Яремчук потрапив у команду тижня FIFA 19

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Роман Яремчук
Роман Яремчук

EA Sports представила команду тижня в FIFA 19. До 23 гравців потрапив і нападник збірної України та бельгійського "Гента" Роман Яремчук

Розробники випустили поліпшені картки 23 гравців, найбільш яскраво проявили себе на минулому тижні. Роман Яремчук отримав картку з рейтингом 79, що на 7 пунктів вище, ніж його оригінальна. Майже всі показники футболіста збільшилися на 10 балів.

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Роман Яремчук потрапив до цього переліку завдяки дублю у чемпіонаті Бельгії. Його ж "Гент" переміг на виїзді "Сент Трюйдент" 0:2.

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Відзначимо, що лише втретє EA Sports включає в символічну збірну тижня українця. До цього у збірні тижня від FIFA 19 потрапляли Ярмоленко та Маліновський.
 

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Теги: Спорт Футбол Кіберспорт
Джерело: 24 Канал
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