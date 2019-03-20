Гравець збірної України врізала в щелепу тренеру прямо під час матчу: відео

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Анна Сидоренко
Анна Сидоренко / facebook.com/imsfc

У вівторок, 19 березня, відбувся матч між київськими IMS-НУХТ і Будстар-НПУ в рамках Вищої ліги України з футзалу серед жінок.

Гравець збірної України Анна Сидоренко вдарила тренера команди-суперниці Олександра Ратича.

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Сидоренко вводила м’яч у гру, коли біля кромки майданчика пройшов Ратич і завадив їй. Дівчина накинулася на тренера і "заїхала" йому в обличчя.

Примітно, що раніше Ратич був тренером саме команди IMS-НУХТ.

Сидоренко отримала пряму червону і припинила участь в матчі на 17-й хвилині. Матч же завершився перемогою IMS-НУХТ з рахунком 3:2.

Футзалістка вдарила тренера під час матчу: дивіться відео

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Теги: Футбол Футзал Новини Спорту Спорт
Джерело: 24 Канал
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