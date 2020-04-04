Гравець збірної України, який здолав коронавірус, поспілкується з вболівальниками: дата і час

Форвард національної збірної України з баскетболу та іспанської "Фуенлабради" В’ячеслав Бобров поспілкується з уболівальниками.

В’ячеслав Бобров розповість про боротьбу та одужання від коронавірусу.

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Спілкування відбудеться у неділю, 5 квітня, на сторінці Федерації баскетболу України в мережі Instagram. Початок о 14:00.

Про свій позитивний тест сам баскетболіст повідомив 27 березня у інстаграмі. Вже 1 квітня Бобров здолав недугу. Про це повідомила головна лікарка Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Антоненко.

З початком карантину в Іспанії "Фуенлабрада" відпустила своїх гравців додому, в тому числі і Боброва.

У поточному сезоні Ліги АСВ українець зіграв в 21 матчі, в середньому за гру набираючи по 7,1 очка і роблячи 3,2 підбирання.

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