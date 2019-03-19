Гравець збірної України з футболу вперше стане батьком: фото

Дружина півзахисника "Ференцвароша" та збірної України з футболу Івана Петряк Юлія – незабаром подарує своєму чоловікові первістка.

Фотографію на якій у дівчини виразно видно животик "засвітив" агент футболіста Іван Пироженко.

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Іван Петряк вперше стане батьком

До слова, Іван і Юлія зіграли весілля в 2016 році.

Раніше у складі збірної України вчетверте став батьком воротар Андрій Пятов і втретє – захисник Ігор Пластун.

Вже у п'ятницю, 22 березня, збірна України зіграє перший матч кваліфікації Євро-2020. На виїзді українці протистоятимуть збірній Португалії. А 25 березня збірна України теж на виїзді зіграє проти Люксембургу.

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