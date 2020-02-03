Гравець збірної України з гандболу офіційно перейшов у російський "Спартак"
Гравець збірної України з гандболу Станіслав Жуков 3 лютого перейшов у московський "Спартак". Московський клуб викупив контракт українця у запорізького "Мотора".
Про перехід Жукова офіційно повідомив російський "Спартак". У клубі повідомили, що Жуков посилить позицію лівого напівсереднього.
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"Мотор" поки не підтвердив інформацію. За інформацію "Спартака", контракт між клубом і Станіславом Жуковим розрахований на 2,5 роки.
З 2017 до 2019 року Станіслав грав у німецькій Бундеслізі за "Гуммерсбах", після чого влітку 2019 року перейшов у "Мотор" (Запоріжжя).
Також він виступав за "Будівельник" (Бровари) та ЗНТУ-ЗАС (Запоріжжя).
Жуков – триразовий чемпіон України (2015-2017) та володар Кубка України, двічі володар Суперкубка України.
Жуков був у складі збірної України на чемпіонаті Європи, на якому "синьо-жовті" програли всі три поєдинки.
Збірна України поступилася Македонії, Австрії, Чехії та вилетіла з Євро.
У чемпіонаті Росії також виступає гравець збірної України Євген Жук. Він захищає кольори клубу "Пєрмскіє мєдвєді".