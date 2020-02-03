Гравець збірної України з гандболу офіційно перейшов у російський "Спартак"

Гравець збірної України з гандболу Станіслав Жуков 3 лютого перейшов у московський "Спартак". Московський клуб викупив контракт українця у запорізького "Мотора".

Про перехід Жукова офіційно повідомив російський "Спартак". У клубі повідомили, що Жуков посилить позицію лівого напівсереднього.

Варте уваги: Пропозиція з Росії може бути єдиною, – капітан збірної України з гандболу

"Мотор" поки не підтвердив інформацію. За інформацію "Спартака", контракт між клубом і Станіславом Жуковим розрахований на 2,5 роки.

З 2017 до 2019 року Станіслав грав у німецькій Бундеслізі за "Гуммерсбах", після чого влітку 2019 року перейшов у "Мотор" (Запоріжжя).

Також він виступав за "Будівельник" (Бровари) та ЗНТУ-ЗАС (Запоріжжя).

Жуков – триразовий чемпіон України (2015-2017) та володар Кубка України, двічі володар Суперкубка України.

Жуков був у складі збірної України на чемпіонаті Європи, на якому "синьо-жовті" програли всі три поєдинки.

Збірна України поступилася Македонії, Австрії, Чехії та вилетіла з Євро.

У чемпіонаті Росії також виступає гравець збірної України Євген Жук. Він захищає кольори клубу "Пєрмскіє мєдвєді".