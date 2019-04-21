Гравець збірної України забив два голи в іноземній лізі: відео

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Євген Шахов
Євген Шахов / twitter.com

Український півзахисник ПАОКа Євген Шахов відзначився двома забитими голома у матчі 29-го туру чемпіонату Греції.

Шахов забив перший гол своєї команди в протистоянні з "Левадіакосом" на 3 хвилині.

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По перерві український футболіст відзначився ще одним голом. На 60 хвилині Шахов зробив рахунок 4:0.

У 36 матчах в сезоні Шахов забив уже 4 голи, також на його рахунку дві результативні передачі.

Євген Хачеріді, який тtж належить клубу, не потрапив в заявку на матч.

На цей момент ПАОК українських футболістів лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Греції, випереджаючи "Олімпіакос".

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Теги: Спорт Футбол
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