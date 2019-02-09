Гравець збірної України забив переможний гол у чемпіонаті Туреччини: відео
29-річний український нападник "Кайсеріспору" Артем Кравець приніс своїй команді перемогу над "Фенербахче" (1:0) в 21 турі чемпіонату Туреччини з футболу.
На 87 хвилині Кравець забив єдиний гол у матчі. Через дві хвилини його замінив Хюсейн Аджар.
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Для Артема Кравця дане взяття воріт стало п'ятим в Туреччині, і тепер форвард ділить третє місце в списку українських бомбардирів турецької Суперліги з Сергієм Гусєвим, який свого часу забивав стільки ж за "Алтай". Більше Кравця забили тільки Юрій Шелепницький (9 голів) і Євген Селезньов (15 забитих м'ячів).
До слова, українець забив у другому матчі поспіль, раніше він відзначився у зустрічі проти "Єні Малатьяспор" (1:1).