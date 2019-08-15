Гравець "Зорі" втратив свідомість після зіткнення, його винесли з поля на ношах: відео

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Гравець "Зорі" втратив свідомість після зіткнення
Гравець "Зорі" втратив свідомість після зіткнення / zarya-lugansk.com

Футболіст луганської "Зорі" Джоель Абу не зміг продовжити поєдинок 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти ЦСКА Софія. Гравець покинув поле вже на четвертій хвилині матчу.

21-річний німецький футболіст на другій хвилині гри вдарив головою по м'ячу після чого впав на поле. Чи був контакт з гравцем ЦСКА – складно сказати.

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Головний арбітр Аморі Делерю не відразу зупинив гру й непритомний футболіст української команди продовжив лежати на полі.

Після того, як рефері все ж зупинив гру, до Джоеля підбігли футболісти та лікарі. Німець не зміг підвестися й продовжив непритомно лежати.

Через деякий час півзахисника винесли на ношах. Наразі про стан Абу інформації немає.

Джоель Абу перейшов у "Зорю" під час літнього трансферного вікна. До цього півзахисник грав за німецький "Баєр".

Про результат матчу та стан Абу читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Зоря Ліга Європи
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