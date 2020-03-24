Гравці "Баварії" і "Боруссії" погодилися на зниження зарплати, щоб не звільняти інших робітників

Футболісти "Баварії" та "Боруссії" Дортмунд погодилися на зниження зарплати на 20%. Гравці пішли назустріч своїм клубам, оскільки чемпіонат Німеччини зупинений через пандемію коронавірусу.

Як інформує Bild, футболісти дортмундської команди відгукнулися на прохання керівництва клубу і погодилися на зниження зарплати на 20% на час призупинення Бундесліги.

Дивіться також "Боруссія" увімкнула легендарну пісню на порожньому стадіоні та звернулася до фанів: відео

Такий крок допоможе зберегти роботу близько 850 штатним і позаштатним співробітникам "джмелів".

Гравці "Баварії" також погодилися на зниження зарплати на 20%, інформує Sky Sports. Як зазначається, це також дозволить клубу не звільняти інших співробітників.

Зазначимо, що деякі гравці "Баварії" вже пожертвували гроші на боротьбу з коронавірусом.

Серед них Роберт Левандовський, який з дружиною передав 1 мільйон євро, а також Джошуа Кімміх та Леон Горецка, які виділили по 500 тисяч євро кожен.

Це цікаво У Німеччині футбольні матчі відновляться тільки у 2021 році

Першими в Німеччині на зниження зарплати пішли футболісти менхенгладбахської "Боруссії". Також на такий захід зважилися керівництво клубу та тренерський штаб.

Це дозволить клубу заощадити 1 мільйон євро на місяць.

"Я дуже пишаюся хлопцями. Ми всі підтримуємо "Боруссію", і в хороші, і в погані часи. Гравці хочуть щось повернути "Боруссії", – сказав спортивний директор команди Макс Еберль.

Матчі чемпіонату Німеччини призупинені до 2-го квітня. Очікується, що карантин у німецькому футболі продовжать до кінця квітня.

Що відомо про коронавірус у Німеччині? Станом на 24 березня Covid-19 підтверджено у 27 436 осіб. Кількість загиблих за останню добу зросла з 86 до 114 осіб. При цьому в Німеччині чи не "найкращих" показник у Європі по смертності від коронавірусу.

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.