Гравці "Детройта" не змогли вимовити прізвище українця Михайлюка: кумедне відео

Український захисник Святослав Михайлюк у новому сезоні крок за кроком стає своїм у "Детройті". Баскетболіст отримує значно більше ігрового часу в НБА й віддячує головному тренеру хорошою грою.

Журналісти FOX Sports Detroit перевірили, наскільки добре гравці "Детройта" знають Святослава. Зокрема, Блейка Гріффіна, Андре Драммонд, Дерріка Роуза, Маркіффа Морріса, Люка Кеннард та інших попросили вимовити прізвище Святослава по буквах.

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Гріффін навіть поправив журналіста й правильно поставив наголос, але із завданням все одно впоратися не зумів, як й інші гравці "Детройта".

Відео FOX

You don't have to spell @DetroitPistons Svi Mykhailiuk's name...but you must recognize his game. His teammates, however, gave it their best shot to accomplish the former. pic.twitter.com/BWIkTZ6Sh3 — FOX Sports Detroit (@FOXSportsDet) 5 декабря 2019 г.

Зазначимо, що цієї ночі Михайлюк вперше вийшов у стартовому складі "Детройта" в матчі НБА.

Захисник провів на майданчику у матчі з "Мілуокі" майже 28 хвилин, за які набрав 6 очок.

4 грудня Михайлюк провів найуспішніший матч в НБА. Українець набрав 15 очок і допоміг "Детройту" обіграти "Клівленд" (127:94).

На цей момент Святослав Михайлюк йде у топ-10 гравців НБА по відсотку точності триочкових кидків. Михайлюк на десятому місці з відсотком влучання 44.8.