Гравці "Динамо" намагалися "вибити" в журналіста джерело інсайда про штраф Хачеріді

Журналіст каналів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас розповів, що гравці київського "Динамо" намагалися у нього "вибити" джерело інсайда про штраф Євгена Хачеріді.

Колишні футболісти "Динамо" Максим Коваль, Андрій Ярмоленко, Микола Морозюк, Микита Корзун та чинний гравець киян Сергій Сидорчук розмовляли з Бурбасом.

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"В мене був випадок, коли з мене намагались силою "вибити" джерело. Це виявилась спонтанна історія. Кілька років тому я з друзями зібрався відпочити, і в караоке-клубі перетнувся з гравцями "Динамо", які там святкували перемогу у важливому матчі УПЛ. Ми намагались не помічати одне одного, поки не перетнулись у вбиральні з Андрієм Ярмоленком. Розмова не дуже зав'язалася, але потім інші динамівці нагрянули у вбиральню.

Зараз можна не приховувати Максима Коваля, тоді він мене по-дружньому почав пресувати: "Скажи мені, будь ласка, звідки в тебе інформація, що Хачеріді оштрафували на 50 тисяч доларів? Звідки ти міг таке дізнатись? Навіть усередині команди максимум п'ять-шість людей це знає, навіть не усі футболісти". А тоді Сергій Ребров оштрафував захисника, бо вважав, що той недостатньо викладається на тренуваннях.

Я кажу: "Ти ж розумієш, джерела інформації я не розголошую. На те вони і є інсайди". Він просив: "Ну скажи, будь ласка, по секрету". А я відповідаю: "Ти впевнений, що по секрету?" Переді мною стоять Коваль, Ярмоленко, Сидорчук, Морозюк, Корзун. Словом, пів Динамо. Є таке правило інсайдів – не видавати джерел", – цитує Бурбаса сайт каналів "Футбол 1/2".

Наразі Євген Хачеріді вже не виступає в "Динамо". Останнім клубом Хачеріді був грецький ПАОК. Євген не виступає за жоден клуб і є вільним агентом.