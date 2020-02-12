Гравці "Динамо" отримують жалюгідні офіційні зарплати – названо суми

Гравці київського "Динамо" продовжують отримувати офіційно доволі малу зарплату. А найбільша сума – трохи більш як 20 тисяча гривень на місяць.

Інформацію із зарплатною відомістю "Динамо" за грудень 2019 року опублікувало видання "Економічна правда". В документі вказано, що серед гравців команди найбільшу зарплату офіційно отримує Сергій Сидорчук – 20647,13 гривні на місяць. Один з лідерів команди Віктор Циганков – 18455,58 гривні. Легіонер Беньямін Вербіч – 15297,19 гривні.

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Така ж зарплата і в головного тренера "Динамо" Олексія Михайличенка – 15567,47 гривні.

При цьому за інформацією джерел ЕП, розмір "чорної" зарплати у провідних українських футболістів "Динамо" становить 50-60 тисяч доларів на місяць. Однак точних сум та гравців не називається.

"Економічна правда" пише, що для виплати "чорної зарплати" використовуються офшорні компанії – Newport Managment та "Динамо Київ Кіпр ЛТД". Про це свідчать і документи, опубліковані виданням. Серед них договір про припинення контракту із сербським футболістом Александром Пантічем та "Динамо". В цьому документі вказано суму, яку гравець мав отримати за липень-серпень 2019 року – це 145455 євро. Тобто, за місяць в "Динамо" Пантіч отримав зарплату приблизно у 72 тисячі євро, що за курсом НБУ на той момент понад 2 мільйонів гривень. Хоча офіційно він отримував лише 18140 гривень на місяць. А загалом виплата Пантічу за дострокове розірвання угоди склала 800 тисяч євро.

У цій же угоді по виплаті коштів Пантічу згадуються і дві офшорні компанії, які пов`язані з "Динамо". У пункті 3 угоди зазначається: "обидві сторони приймають до уваги, що усі платежі по даній угоді можуть бути здійснені дочірньою компанією Клубу "Динамо Київ (Кіпр) ЛТД". У частині 6 цієї угоди вказується і Newport Menegtment, через яку, можливо, здійснювалися усі фінансові виплати по зарплаті, трансферу та орендній угоді Пантіча в іспанський футбольний клуб "Кадіс" на початку 2019 року.

"Сторони зобов'язуються припинити будь-які провадження і позови проти другої сторони (а також компаній Newport та Dynamo Kiev(Cyprus) LTD) і не розпочинати будь-які нові суперечки щодо трудових (і будь-яких) інших відносин між сторонами", – йдеться в угоді.



Фото договору між "Динамо" та Пантічем про розірвання контракту (фото: ЕП)

Що ще відомо про Newport Managment

Компанія Newport Managment вже не вперше згадується у зв'язку з "Динамо" та братами Суркісами, які є власниками клубу. Німецьке видання Der Spigel писало, що УЄФА перераховувала протягом 15 років близько 380 мільйонів євро, призначених Федерації футболу України (зараз це Українська асоціація футболу), офшорної компанії. Все це відбувалося, поки Григорій Суркіс був президентом ФФУ. При цьому бенефіціаром Newport Managment є Віктор Медведчук. Почесний президент "Динамо" Григорій Суркіс є його соратником – вони обоє пройшли до Верховної Ради від "опозиційної платформи – За життя".

Ця компанія є і в судових рішеннях, пов'язаних з гравцями "Динамо". В одному з рішень суду вказується про те, що один із "динамівців" та збірної України за період з вересня 2003-го по листопад 2012-го отримав такі доходи: від "Динамо" (Київ) – 183313 гривень, від Федерації футболу України за участь у Євро-2012 у складі національної збірної – 465300 гривень, від офшорної компанії Newport Management LTD – 1,373 мільйона доларів США або майже 11 мільйонів гривень.

При цьому у жовтні 2019 року Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження проти посадових осіб "Динамо" через використання офшорних компаній для ухилення від сплати податків. Тоді назва компанії не фігурувала у витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування.