Гравці "Динамо" провели ніч в аеропорті через поламаний літак та можуть не встигнути на матч ЛЄ

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Руслан Нещерет
Руслан Нещерет / ФК "Динамо"

Гравці юнацької команди "Динамо" не змогли вчасно повернутися до Києва після матчу в Скоп'є. Все через поламаний літак.

Нагадаємо, в середу, 23 жовтня, "Динамо" U-19 провело матч у Скоп'є проти однолітків зі "Шкендії" в рамках матчу Юнацької ліги УЄФА. Після цього команда мала повертатися до Києва. Однак летіти їм треба було через Белград. Та вилетіти зі Скоп'є "динамівцям" не вдалося.

Як пише "Динамоманія", внаслідок поломки літака компанії Air Serbia гравці провели всю ніч в аеропорту Скоп'є і тільки о 9:20 вилетіли на Белград. До моменту прибуття киян в аеропорт "Нікола Тесла" стикувальний рейс на Київ вже полетів. Відтак керівництву довелося в екстреному порядку вирішувати питання подальшого перельоту.

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Проблема ще полягає в тому, що з командою U-19 перебуває і воротар Руслан Нещерет. Він мав потрапити у заявку головної команди "Динамо" на матч Ліги Європи проти "Копенгагена" у Києві. Матч розпочнеться о 22:00 і поки невідомо, чи голкіпер до того часу встигне повернутися до столиці України.

О 13:00 Руслан з групою інших гравців вилетів у Мюнхен, і звідти вже має добиратися до Києва. Якщо Нещерет не зможе прибути вчасно, його в заявці команди замінить Владислав Кучерук, чемпіон світу серед 20-річних.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол авіація Динамо Ліга Європи
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