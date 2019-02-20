Гравці "Динамо" та "Зорі" на матч вийдуть у спеціальних футболках

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"Динамо" та "Зоря" вийдуть на матч у спеціальних футболках
"Динамо" та "Зоря" вийдуть на матч у спеціальних футболках

Під час матчу УПЛ між київським "Динамо" та луганською "Зорею", футболісти обох команди вийдуть на гру у спеціальних футболках. На них буде напис #язачеснугру.

Таким чином команди приєднаються до соціального проекту "Фаворит спорт" проти "договорняків" в футболі та спорті.

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Футболки #язачеснугру

Ініціативу вже підтримали зірки шоу-бізнесу та відомі спортсмени: Потап, Жан Беленюк, Олег Верняєв, Олександра Лобода та багато інших.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья, в жизни, как и в футболе, важны приниципы fair play! Поэтому компания Фаворит Спорт выступает за честную игру. Если вы тоже разделяете принципы: равенства, уважения, честного соперничества и вам нравится крутой дизайнерский мерч, тогда присоединяйтесь к @favoritsport_official в соцсетях и выигрывайте такую футболку. Будем в одной команде! Я за чесную игру!

Допис, поширений Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

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Матч "Динамо" – "Зоря" відбудеться у понеділок, 25 лютого. Початок зустрічі на НСК "Олімпійський" у Києві о 18:30.

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Теги: Футбол Спорт Динамо ФК Зоря
Джерело: 24 Канал
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