Гравці "Динамо" та "Зорі" на матч вийдуть у спеціальних футболках

"Динамо" та "Зоря" вийдуть на матч у спеціальних футболках

Під час матчу УПЛ між київським "Динамо" та луганською "Зорею", футболісти обох команди вийдуть на гру у спеціальних футболках. На них буде напис #язачеснугру.