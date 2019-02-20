Гравці "Динамо" та "Зорі" на матч вийдуть у спеціальних футболках
Під час матчу УПЛ між київським "Динамо" та луганською "Зорею", футболісти обох команди вийдуть на гру у спеціальних футболках. На них буде напис #язачеснугру.
Таким чином команди приєднаються до соціального проекту "Фаворит спорт" проти "договорняків" в футболі та спорті.
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Футболки #язачеснугру
Ініціативу вже підтримали зірки шоу-бізнесу та відомі спортсмени: Потап, Жан Беленюк, Олег Верняєв, Олександра Лобода та багато інших.
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Матч "Динамо" – "Зоря" відбудеться у понеділок, 25 лютого. Початок зустрічі на НСК "Олімпійський" у Києві о 18:30.
Джерело: 24 Канал
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