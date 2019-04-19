Гравці "Динамо" відвідали поранених військових у госпіталі: фото та відео

У четвер, 18 квітня, гравці київського "Динамо" Віталій Миколенко, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко та Віктор Циганков, легенда клубу Володимир Мунтян, а також представники динамівського фан-клубу відвідали поранених воїнів ЗСУ у військовому шпиталі.

Динамівці привезли найнеобхідніші речі – повсякденний одяг, продукти тощо. Воїни зустріли футболістів зі словами: "З яким рахунком будемо обігравати "Шахтар"? Бійці були приємно здивовані візиту, подякували за підтримку і за те, що не залишили їх без уваги.

До слова: "Динамо" – "Шахтар": квитки на матч на НСК "Олімпійський"

На цей раз крім тих речей, в яких потребують поранені герої, і які були передані в Головний військовий клінічний госпіталь, футболісти принесли інші подарунки – м'ячі, спортивний одяг, динамівські клубні журнали, книги, присвячені футболістам та тренерам, які здобули перше чемпіонство СРСР для "Динамо" в 1961 році.

Варто побачити: Лідер "Динамо" кардинально змінив імідж

"Можу сказати слова подяки воїнам за те, що вони роблять для нас. Завдяки їм у нас в місті мирно, наші близькі можуть не переживати ні за що. Тому їм величезне спасибі та, звичайно ж, це треба побачити й молодим гравцям, які були сьогодні, і мені теж. Ми розуміємо, хто за нас вболіває, а ми, у свою чергу, захищаємо клуб. Бійці нам сказали, що найголовніше нам почекати, щоб їх радувати, наших уболівальників і самих себе. Ми виходимо і намагаємося довести кожну гру, що "Динамо" номер один в Україні та в Європі становить величезну силу", – заявив капітан "Динамо" Віктор Циганков.