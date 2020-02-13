Гравці "Дніпро-1" підхопили вірус перед матчем з китайською командою

Гравці СК "Дніпро-1" зіграли спаринг проти китайської команди "Чанчунь Ятай". Та не всі футболісти взяли участь у матчі. Все через вірус.

Інформацію про вірус в команді підтвердив головний наставник "Дінпро-1" Олексій Михайличенко в коментарі клубній пресслужбі.

"Єдине, на жаль, підхопили у команді шлунковий вірус, тому гру довелося грати експериментальним складом", – розповів Олексій Михайличенко.

Тренер з певною іронією поставився до того, що його гравці підхопили вірус перед матчем з командою з Китаю, де спалах коронавірусу.

До слова: "Манчестер Юнайтед" помістив на карантин відомого футболіста через загрозу коронавіруса

Сам матч закінчився перемогою китайської команди з рахунком 2:1.

Що відомо про спалах коронавірусу з Китаю

Станом на 13 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1 355 людей. Перший смертельний випадок від коронавірусу стався 11 січня.

Загальна кількість інфікованих – 60 062 осіб по всьому світу. Втім є і хороші новини – одужало 5 542 людей.

Всесвітня організація охорони здоров'я вже оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям та озвучила офіційну назву китайського коронавірусу – Covid-2019.

Коронавірус 2019-nCoV підтвердили у двох українців. Вони є членами екіпажу судна "Diamond Princess", який відправили на карантин біля берегів Японії. Загалом на борту перебувають 3700 осіб з 56 країн світу, серед яких 25 українців. 9 лютого встановили 70 випадків зараження на судні, згодом повідомили ще про понад 100 осіб, яких госпіталізували через хворобу на коронавірус, зокрема двох українців. Відтак, кількість інфікованих на борту судна – 218 осіб.



Міфи та правда про коронавірус (Інфографіка 24 Каналу)

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