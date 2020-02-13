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Гравці "Дніпро-1" підхопили вірус перед матчем з китайською командою

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Гравці СК "Дніпро-1" / facebook.com/sportclubdnipro1

Гравці СК "Дніпро-1" зіграли спаринг проти китайської команди "Чанчунь Ятай". Та не всі футболісти взяли участь у матчі. Все через вірус.

Інформацію про вірус в команді підтвердив головний наставник "Дінпро-1" Олексій Михайличенко в коментарі клубній пресслужбі.

"Єдине, на жаль, підхопили у команді шлунковий вірус, тому гру довелося грати експериментальним складом", – розповів Олексій Михайличенко.

Тренер з певною іронією поставився до того, що його гравці підхопили вірус перед матчем з командою з Китаю, де спалах коронавірусу.

До слова: "Манчестер Юнайтед" помістив на карантин відомого футболіста через загрозу коронавіруса

Сам матч закінчився перемогою китайської команди з рахунком 2:1.

Що відомо про спалах коронавірусу з Китаю

Станом на 13 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1 355 людей. Перший смертельний випадок від коронавірусу стався 11 січня.

Загальна кількість інфікованих – 60 062 осіб по всьому світу. Втім є і хороші новини – одужало 5 542 людей.

Всесвітня організація охорони здоров'я вже оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям та озвучила офіційну назву китайського коронавірусу – Covid-2019.

Коронавірус 2019-nCoV підтвердили у двох українців. Вони є членами екіпажу судна "Diamond Princess", який відправили на карантин біля берегів Японії. Загалом на борту перебувають 3700 осіб з 56 країн світу, серед яких 25 українців. 9 лютого встановили 70 випадків зараження на судні, згодом повідомили ще про понад 100 осіб, яких госпіталізували через хворобу на коронавірус, зокрема двох українців. Відтак, кількість інфікованих на борту судна – 218 осіб.


Міфи та правда про коронавірус (Інфографіка 24 Каналу)

Як спалах коронавірусу вплинув на спорт

  • Матчі олімпійського відбору з баскетболу серед жіночих збірних перенесли з Фошаню до сербського Белграда.
  • Оргкомітет Олімпіади-2022, що відбудеться в Пекіні, скасував церемонію старту зворотного відліку до змагань, що мав відбутися на стадіоні "Пташине гніздо".
  • Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) прийняла рішення скасувати етап Кубка світу з гірськолижного спорту в китайському Яньціні через спалах коронавірусу.
  • А зимовий чемпіонат світу з легкої атлетики, який мав пройти в китайському Нанкіні з 13 до 15 березня, перенесли на 2021 рік.
  • Формула-1 вирішила відкласти Гран-прі Китаю, який був запланований на 17-19 квітня, через спалах коронавірусу. Нова дата етапу поки невідома. Натомість цілком скасовували етап Формули E в китайському місті Санья. Гонка була запланована на 21 березня 2020 року.
  • Чемпіонат Китаю з футболу мав розпочатися 22 лютого. Та його теж відклали на невизначений термін. Також як мінімум два матчі азійської Ліги чемпіонів перенесли.
  • Старт чемпіонату Китаю з баскетболу теж вирішили відкласти на невизначений термін.
  • Натомість організатори Олімпіади-2020 в Токіо заявили, що спалах коронавірусу поки ніяк не вплинув на проведення турніру.
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Автор: Ігор Саджениця
Теги: ФК Дніпро-1 Новини Спорту Спорт Футбол
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