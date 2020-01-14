Гравці "Карпат" можуть бойкотувати тренувальний збір через заборгованість із зарплатою

Головний тренер львівських "Карпат" Роман Санжар заявив про нову проблему клубу після вирішення ситуації з трансферним баном: заборгованості із зарплатою перед гравцями.

За інформацією з близьких джерел Спорт24, футболісти висунули маніфест керівництву щодо заборгованості в клубі і планують бойкотувати тренування.

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Санжар зізнався, що зараз його більше хвилює не те, з ким "Карпатам" доведеться з'ясовувати стосунки на зборі в Туреччині, а хто буде захищати кольори клубу.

Турбує інше: у ФК "Карпати" досить значна заборгованість перед гравцями. І це дуже ускладнює селекційну роботу. Футболіст, який себе поважає, не погодиться сісти за стіл переговорів, знаючи, що в його нової команди є фінансові проблеми. Тому дуже важливо, як найближчим часом спрацює клубне керівництво. Багато в чому саме від цього буде залежати майбутнє "Карпат",

– цитує Санжара "Команда №1".

За інформацією FootBoom, заборгованість становить 3 місяці. Зараз йдуть переговори між керівництвом клубу і футболістами з погашення боргів.

Керівництво пропонує заплатити за один місяць, гравці просять хоча б за два місяці. Також джерело повідомляє, що не всі легіонери повернулися в розташування "Карпат" і поки невідомо, чи повернуться взагалі.

Якщо клуб не почне виплачувати зарплату, то гравці планують відмовитись тренуватись і летіти з командою в Туреччину, де "зелено-білі" мають готуватимуться до другої частини української Прем'єр-ліги.

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До слова, збори в Туреччині також опинилися під загрозою, оскільки "Карпати" поки що не оплатили організацію зборів, проживання та переліт.

На зимову перерву "Карпати" пішли в якості гіршою команди УПЛ. Після 18 турів львів'яни з 11 очками в активі займають останню сходинку в турнірній таблиці першості.