Гравці клубу УПЛ отримали вражаючу премію за перемогу над "Динамо"

Журналіст "Футбольного формату" Олег Ящук розповів про фінансову складову в клубі УПЛ "Десні".

Футболісти чернігівського клубу за перемогу в УПЛ отримують по 50 тисяч гривень, більше премія тільки у гравців "Шахтаря" і "Олександрії".

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За перемогу над "Динамо" в першому колі чемпіонату України (2:1) чернігівці і зовсім отримали по 100 тисяч гривень.

При цьому середня зарплата футболістів "Десни" становить 100-150 тисяч гривень. Також наголошується, що серед клубів УПЛ чартерами на збори літають тільки "Шахтар", "Динамо" і "Десна".

До слова, "Десна" посідає третє місце в УПЛ, маючи в активі 33 очки. Наступний матч чернігівці проведуть проти чинного чемпіона – "Шахтаря", поєдинок запланований на 23 лютого. Початок – о 14:00.