Гравці "Манчестер Сіті" отримають 15 мільйонів фунтів у випадку перемоги у трьох турнірах

"Манчестер сіті" має можливість зробити так званий требл – виграти три турніри за один сезон. Якщо це станеться, гравці команди отримають щедрий бонус від керівництва – 15 мільйонів фунтів.

"Манчестер Сіті" претендує на чемпіонство в Англії, виграло Кубок ліги та зіграє у фіналі кубка Англії проти "Вотфорда" 18 травня. Однак є одна умова. У кожного гравця в контракт прописана сума призових за ці турніри. Але щоб отримати максимальну суму за перемогу, треба провести у кожному з турнірів як мінімум 60% матчів, повідомляє The Telegraph.

Та не всі гравці досягли цієї відмітки. У такому випадку для конкретних футболістів бонус скорочується в середньому на 50%, у кожного гравця в контракті прописані власні варіації. Наприклад, у контракті Кевіна Де Брюйне прописано, що півзахисник отримає 750 тисяч фунтів за перемогу в АПЛ, 300 тисяч фунтів – за кубок Англії та ще 75 тисяч – за перемогу у Кубку ліги. Але гравець отримав травму, та не досяг відмітки у 60% матчів. Тому він отримає меншу суму.

Варто додати, що якщо "Манчестер Сіті" виграє требл, він стане першим англійським клубом, якому це вдалося зробити внутрішніми турнірами.

До цього требл в Англії робив "Манчестер Юнайтед", який вигравав чемпіонат та Кубок Англії, а також Лігу чемпіонів. Це було у 1999 році.