Гравці "Нанта" не зможуть використовувати ігровий номер Сали

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Еміліано Сала
Еміліано Сала / twitter.com

Французький футбольний клуб "Нант" вирішив вшанувати пам'ять аргентинського нападника Еміліано Сали, тіло якого було знайдено вчора в Ла-Манші.

У клубі прийняли рішення вивести з обігу 9-й номер, під яким Сала виступав за "канарок".

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Відтак жоден чинний або майбутній гравець клубу не зможе грати в "Нанті" під 9-м номером.

Зазначимо, що раніше французький "Нант" вимагав у "Кардіффа" сплатити трансфер форварда Еміліано Сали. Сума угоди склала 17 млн євро. У "Кардіффі" заявили, що не відмовлялися сплатити трансфер.

 

 

Що сталося з Еміліано Сала?
Увечері 21 січня над Ла-Маншем зник літак з аргентинським футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта у Кардіфф, де підписав рекордний контракт з місцевою командою. Відомо, що перед зникненням пілот літака просив про екстрену посадку.

23 січня рятувальники відзначилися першими знахідками – їм вдалося виявити уламки металу поблизу місця можливої катастрофи, однак жодних слідів людей не було.

24 січня поліція офіційно припинила операцію з пошуків зниклого літака, на борту якого перебував Еміліано Сала.

У четвер, 7 лютого, рятувальники змогли витягти тіло з уламків затонулого в Ла-Манші літака, яким летів аргентинський футболіст Еміліано Сала.

У п'ятницю, 8 лютого, поліція підтвердила, що тіло, яке було виявлене на борту затонулого літака та підняте на поверхню – це 28-річний аргентинський футболіст.

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Смерть Еміліано Сала: всі новини трагедії
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Теги: Спорт Футбол Пропав Еміліано Сала
Джерело: 24 Канал
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