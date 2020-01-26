Гравці НБА висловлюють співчуття у зв'язку зі смертю Браянта

Гравці НБА висловлюють співчуття у зв'язку зі смертю легенди "Лейкерс" Кобі Браянта. Баскетболіст загинув внаслідок аварії вертольота.

Співчуття висловили Двейн Вейд, Джамал Кроуфорд, Лука Дончіч, Трей Янг, Дем'єн Ліллард, Еван Тюрнер, українець Святослав Михайлюк, Майк Конлі та багато інших.

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Nooooooooooo God please No! — DWade (@DwyaneWade) January 26, 2020

No fucking way... no way, no way........ No way......... No way......no way...... I love you Kobe... — Jamal Crawford (@JCrossover) January 26, 2020

this can’t be trueee!! — Luka Doncic (@luka7doncic) January 26, 2020

All the Lessons

All the Advice

Every word you ever told me...

Will stick with me forever



Thank You Kobe️ pic.twitter.com/WPCdHg3iyt — Trae Young (@TheTraeYoung) January 26, 2020

Wow. — Damian Lillard (@Dame_Lillard) January 26, 2020

This shit can’t be real — Evan Turner (@thekidet) January 26, 2020

Oh my god... plz no — JJJ (@jarenjacksonjr) January 26, 2020

This can’t be true ....... — Andre Drummond (@AndreDrummond) January 26, 2020

Devastated. — Manu Ginobili (@manuginobili) January 26, 2020

Oh my god... plz no — JJJ (@jarenjacksonjr) January 26, 2020

Man no! — Mike Conley (@MCONLEY10) January 26, 2020

Бразильський футболіст ПСЖ Неймар відзначився голом у чемпіонаті Франції. Бразилець не став святкувати, а присвятив гол Браянту.

Neymar rindió un homenaje a Kobe Bryant tras anotar en el partido contra Lille.



Después de marcar hizo un “24” con los dedos en referencia a Kobe.pic.twitter.com/G9wkChaGoP — David Fragoso (@hdavidfc) January 26, 2020

Висловив співчуття і чемпіон світу з боротьби українець Жан Беленюк.

За інформацією ЗМІ, на борту з Кобі була його 13-річна донька Джіанна.

Матчі НБА вирішили розпочати з хвилини мовчання в пам'ять про Кобі Браянта.