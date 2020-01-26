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Гравці НБА висловлюють співчуття у зв'язку зі смертю Браянта

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Кобі Браянт / AFP

Гравці НБА висловлюють співчуття у зв'язку зі смертю легенди "Лейкерс" Кобі Браянта. Баскетболіст загинув внаслідок аварії вертольота.

Співчуття висловили Двейн Вейд, Джамал Кроуфорд, Лука Дончіч, Трей Янг, Дем'єн Ліллард, Еван Тюрнер, українець Святослав Михайлюк, Майк Конлі та багато інших.

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Бразильський футболіст ПСЖ Неймар відзначився голом у чемпіонаті Франції. Бразилець не став святкувати, а присвятив гол Браянту.

Висловив співчуття і чемпіон світу з боротьби українець Жан Беленюк.

За інформацією ЗМІ, на борту з Кобі була його 13-річна донька Джіанна

Матчі НБА вирішили розпочати з хвилини мовчання в пам'ять про Кобі Браянта.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол Загинув Кобі Браянт NBA Новини Спорту
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