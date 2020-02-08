Гравці не реалізували дев'ять пенальті поспіль в грі за Суперкубок Японії – відео

У матчі за Суперкубок Японії переможець визначився у серії післяматчевих пенальті. Хоча сама футбольна лотерея дещо затягнулася.

Основний час матчу між "Віссел Кобе" та "Йокогама Марінос" закінчився в 3:3. При цьому "Кобе" кожен раз виходили вперед, але їх суперники невдовзі зрівнювали рахунок.

Це варто побачити: Воротар пропустив курйозний гол – м'яч пролетів йому між ногами після удару з центру поля: відео

Тож визначення переможця довелося проводити за допомогою післяматчевих пенальті. Перші чотири удари (по два на команду), гравці виконали бездогано. Серед них і Андреас Іньєста, який виступає за "Кобе". Саме він першим і пробивав.

Та після цього дев'ять наступних ударів були мимо. Свої команди рятували голкіпери, м'яч попадав у рамку воріт або гравці пробивали вище. Аж поки до позначки не підійшов Хотару Ямагучі, який і приніс перемогу "Кобе".

Дивіться відео найкращих моментів матчі Кобе – Марінос та серії пенальті

Варто відзначити, що перемігши у Суперкубку Японії, Іньєста здобув свій 37-й трофей у кар'єрі.