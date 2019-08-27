Гравці "Олімпіка" отримали премію від "Шахтаря" за нічию з "Динамо": сума

380 Читать новость на русском
Гравці "Олімпіка" отримали премію від "Шахтаря"
Гравці "Олімпіка" отримали премію від "Шахтаря" / ФК "Динамо"

Футболісти "Олімпіка" зіграли внічию з київським "Динамо". За відібрані очки у конкурента донецький "Шахтар" виплатив премію гравцям "Олімпіка".

За даним ведучих програми "Та То Таке", "Шахтар" заплатив за цю нічию 200 тисяч доларів.

Читайте також: "Шахтар" громить в дербі, "Динамо" оступається з аутсайдером, лідерство "Десни": підсумки 5-го туру УПЛ

Однак поки  невідомо, як саме будуть розподілятися ці кошти. Проблема в тому, що в минулі сезони премія ділилася порівно – 50% забирав клуб, решту отримували гравці. Та цього сезону в "Олімпіка" інша система нарахування премій. Якщо команда перебуває у топ-6, то гравці отримують бонуси за перемоги та нічиї. Якщо ж команда вилітає з верхньої шістки, то футболісти нічого не отримують за перемоги.

 

blog_ava
Коли святкують Спаса 2019: Медовий, Яблучний і Горіховий
сьогодні
23028
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо ФК Олімпік Шахтар
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чемпіони світу 2019: в яких клубах українські футболісти розпочали новий сезон
сьогодні 11:42 Чемпіони світу 2019: в яких клубах українські футболісти розпочали новий сезон
Михайло Гема 691
Трансфери команд УПЛ: онлайн
16 серпня 17:40 Трансфери команд УПЛ: онлайн
13284
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
19 серпня 20:52 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8312
"Інтер" розгромив клуб українця Шахова у першому матчі італійської Серії А: відео
сьогодні 11:07 "Інтер" розгромив клуб українця Шахова у першому матчі італійської Серії А: відео
217
Ломаченко – Кемпбелл: опубліковане неймовірне промо-відео бою
26 серпня 11:56 Ломаченко – Кемпбелл: опубліковане неймовірне промо-відео бою
3877
Новини
Більше новин
Залиште відгук