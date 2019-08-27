Гравці "Олімпіка" отримали премію від "Шахтаря" за нічию з "Динамо": сума

Футболісти "Олімпіка" зіграли внічию з київським "Динамо". За відібрані очки у конкурента донецький "Шахтар" виплатив премію гравцям "Олімпіка".

За даним ведучих програми "Та То Таке", "Шахтар" заплатив за цю нічию 200 тисяч доларів.

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Однак поки невідомо, як саме будуть розподілятися ці кошти. Проблема в тому, що в минулі сезони премія ділилася порівно – 50% забирав клуб, решту отримували гравці. Та цього сезону в "Олімпіка" інша система нарахування премій. Якщо команда перебуває у топ-6, то гравці отримують бонуси за перемоги та нічиї. Якщо ж команда вилітає з верхньої шістки, то футболісти нічого не отримують за перемоги.