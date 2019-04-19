Гравці ПСЖ вийдуть на наступний матч у футболках із зображенням Нотр-Дам

Руйнівна пожежа у Соборі Паризької Богоматері не обійшла стороною і футбольний світ. Особливо клуб з Парижа – ПСЖ. Тож на наступний матч у чемпіонаті Франції футболісти цієї команди вийдуть із зображенням Нотр-Даму.

Матч ПСЖ проти "Монако" відбудеться у неділю, 21 квітня. Початок зустрічі о 22:00. У цьому матчі ПСЖ може оформити дострокове чемпіонство. До цього клуб тричі втратив цю можливість, зігравши внічию 2:2 зі "Страсбургом", після чого двічі програв – 1:5 "Ліллю" та 2:3 "Нанту".

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До цього ПСЖ вже розпочав збір коштів серед своїх прихильників з усього світу на відновлення Собору паризької Богоматері.

Що відомо про пожежу в Нотр-Дамі

Пожежа у всесвітньо відомому Соборі Нотр-Дам спалахнула 15 квітня ввечері. Зайнялося горище будівлі. На думку пожежників, це могло бути пов'язано з ремонтом будівлі.

Очевидці переконують, що загорілися дерев'яні частини риштування. На місці працювали кілька бригад пожежників. Робота ускладнювалася тим, що вогонь охопив частину Собору, розташовану на значній висоті.

Завдяки фаховій роботі пожежників зберігся фасад і дві вежі. Більшість скарбів, творів мистецтва також звідти було винесено. Це те, що рятували у першу чергу.

Відео: що відомо про пожежу в Нотр-Дамі



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