Гравці ПСЖ вийдуть на наступний матч у футболках із зображенням Нотр-Дам
Руйнівна пожежа у Соборі Паризької Богоматері не обійшла стороною і футбольний світ. Особливо клуб з Парижа – ПСЖ. Тож на наступний матч у чемпіонаті Франції футболісти цієї команди вийдуть із зображенням Нотр-Даму.
Матч ПСЖ проти "Монако" відбудеться у неділю, 21 квітня. Початок зустрічі о 22:00. У цьому матчі ПСЖ може оформити дострокове чемпіонство. До цього клуб тричі втратив цю можливість, зігравши внічию 2:2 зі "Страсбургом", після чого двічі програв – 1:5 "Ліллю" та 2:3 "Нанту".
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До цього ПСЖ вже розпочав збір коштів серед своїх прихильників з усього світу на відновлення Собору паризької Богоматері.
Що відомо про пожежу в Нотр-Дамі
- Пожежа у всесвітньо відомому Соборі Нотр-Дам спалахнула 15 квітня ввечері. Зайнялося горище будівлі. На думку пожежників, це могло бути пов'язано з ремонтом будівлі.
- Очевидці переконують, що загорілися дерев'яні частини риштування. На місці працювали кілька бригад пожежників. Робота ускладнювалася тим, що вогонь охопив частину Собору, розташовану на значній висоті.
- Завдяки фаховій роботі пожежників зберігся фасад і дві вежі. Більшість скарбів, творів мистецтва також звідти було винесено. Це те, що рятували у першу чергу.
Відео: що відомо про пожежу в Нотр-Дамі
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