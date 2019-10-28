Гравці Саутгемптона віддали зарплату на благодійність після ганебної поразки 0:9 Лестеру: відео

60 Читать новость на русском
Гравці Саутгемптона віддали зарплату на благодійність після ганебної поразки 0:9 Лестеру: відео

У п'ятницю, 25 жовтня, в чемпіонаті Англії сталася неординарна подія – "Лестер" здобув виїзну перемогу над "Саутгемптоном". У ворота господарів поля влетіло одразу дев'ять голів

Ця перемога стала рекордною для чемпіонатів Англії за 131 рік його існування. І не залишилася без сліду для гравців "Саутгемптона".

До слова: Воротар японської команди отримав два голи з чужої половини поля за півтори хвилини: відео

Відеоогляд матчу Саутгемптон – Лестер

Після гри тренерський штаб "Саутгемптона" та гравці команди пожертвували своєю зарплатою з цього ігрового дня у благодійний фонд Saints Foundation. Він опікується 12 тисячами людей різного віку, допомагаючи їм адаптуватися у цьому світі за допомогою спорту.

Щодо "Лестера", то команда переписала декілька рекордів чемпіонату Англії.  Це найбільша виїзна перемога в історії вищої ліги Англії – аж з 1888 року. Раніше рекорд належав "Манчестер Юнайтед", який обіграв "Ноттінгем Форест" 1:8 в 1999 році.

Також "Лестер" повторив найбільшу перемогу в АПЛ взагалі: в 1995-му МЮ вдома обіграв "Іпсвіч" 9:0. Особливості цим подіям додає той факт, що тоді у воротах "МанЮнайтед" стояв Петер Шмейхель, а у цьому матчі за "Лестер" – його син Каспер.

"Лестер" забив в гостях 5 голів за тайм. Раніше таке вдавалося лише "МанСіті", який у 2010-му стільки забив на виїзді "Бернлі".

Також у цьому матчі було оформлено два хет-трики. По три голи забили Варді та Перес. Взагалі двоє людей з однієї команди забивали по три голи за гру в АПЛ всього один раз: в травні 2003-го, коли "Арсенал" розгроми той же "Саутгемптон" 6:1. Тоді хет-трики оформили Пеннант та Пірес.

 

blog_ava
Нацкорпус із Золотого ніхто не виселятиме: Троян пояснив, чому прибули озброєні правоохоронці
сьогодні
18162
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол благочинність
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Суперник "Шахтаря" в Лізі чемпіонів повторив клубний рекорд 1952 року: відео
сьогодні 16:34 Суперник "Шахтаря" в Лізі чемпіонів повторив клубний рекорд 1952 року: відео
Вісент Луїс 410
Воротар японської команди отримав два голи з чужої половини поля за півтори хвилини: відео
сьогодні 15:21 Воротар японської команди отримав два голи з чужої половини поля за півтори хвилини: відео
Юрій Семенюк 1722
"Шахтар" розробив власний бренд одягу: обличчям став Дантес, а родзинкою – речі-трансформери
сьогодні 15:02 "Шахтар" розробив власний бренд одягу: обличчям став Дантес, а родзинкою – речі-трансформери
Юрій Семенюк 568
"Динамо" проти "Шахтаря" у Кубку України: статистика говорить на користь "гірників"
сьогодні 12:30 "Динамо" проти "Шахтаря" у Кубку України: статистика говорить на користь "гірників"
Михайло Гема 348
Нападник збірної України забив та отримав вилучення в дебютному матчі за португальський клуб
сьогодні 11:46 Нападник збірної України забив та отримав вилучення в дебютному матчі за португальський клуб
Юрій Семенюк 2021
Новини
Більше новин
Залиште відгук