Гравці Саутгемптона віддали зарплату на благодійність після ганебної поразки 0:9 Лестеру: відео
У п'ятницю, 25 жовтня, в чемпіонаті Англії сталася неординарна подія – "Лестер" здобув виїзну перемогу над "Саутгемптоном". У ворота господарів поля влетіло одразу дев'ять голів
Ця перемога стала рекордною для чемпіонатів Англії за 131 рік його існування. І не залишилася без сліду для гравців "Саутгемптона".
До слова: Воротар японської команди отримав два голи з чужої половини поля за півтори хвилини: відео
Відеоогляд матчу Саутгемптон – Лестер
Після гри тренерський штаб "Саутгемптона" та гравці команди пожертвували своєю зарплатою з цього ігрового дня у благодійний фонд Saints Foundation. Він опікується 12 тисячами людей різного віку, допомагаючи їм адаптуватися у цьому світі за допомогою спорту.
Щодо "Лестера", то команда переписала декілька рекордів чемпіонату Англії. Це найбільша виїзна перемога в історії вищої ліги Англії – аж з 1888 року. Раніше рекорд належав "Манчестер Юнайтед", який обіграв "Ноттінгем Форест" 1:8 в 1999 році.
Також "Лестер" повторив найбільшу перемогу в АПЛ взагалі: в 1995-му МЮ вдома обіграв "Іпсвіч" 9:0. Особливості цим подіям додає той факт, що тоді у воротах "МанЮнайтед" стояв Петер Шмейхель, а у цьому матчі за "Лестер" – його син Каспер.
"Лестер" забив в гостях 5 голів за тайм. Раніше таке вдавалося лише "МанСіті", який у 2010-му стільки забив на виїзді "Бернлі".
Також у цьому матчі було оформлено два хет-трики. По три голи забили Варді та Перес. Взагалі двоє людей з однієї команди забивали по три голи за гру в АПЛ всього один раз: в травні 2003-го, коли "Арсенал" розгроми той же "Саутгемптон" 6:1. Тоді хет-трики оформили Пеннант та Пірес.