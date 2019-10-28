Гравці Саутгемптона віддали зарплату на благодійність після ганебної поразки 0:9 Лестеру: відео

У п'ятницю, 25 жовтня, в чемпіонаті Англії сталася неординарна подія – "Лестер" здобув виїзну перемогу над "Саутгемптоном". У ворота господарів поля влетіло одразу дев'ять голів

Ця перемога стала рекордною для чемпіонатів Англії за 131 рік його існування. І не залишилася без сліду для гравців "Саутгемптона".

До слова: Воротар японської команди отримав два голи з чужої половини поля за півтори хвилини: відео

Відеоогляд матчу Саутгемптон – Лестер

Після гри тренерський штаб "Саутгемптона" та гравці команди пожертвували своєю зарплатою з цього ігрового дня у благодійний фонд Saints Foundation. Він опікується 12 тисячами людей різного віку, допомагаючи їм адаптуватися у цьому світі за допомогою спорту.

#SaintsFC’s first-team players and coaching staff have decided to donate their wages from last Friday to @SFC_Foundation: https://t.co/EMVlHTrjr6 — Southampton FC (@SouthamptonFC) October 27, 2019

Щодо "Лестера", то команда переписала декілька рекордів чемпіонату Англії. Це найбільша виїзна перемога в історії вищої ліги Англії – аж з 1888 року. Раніше рекорд належав "Манчестер Юнайтед", який обіграв "Ноттінгем Форест" 1:8 в 1999 році.

Також "Лестер" повторив найбільшу перемогу в АПЛ взагалі: в 1995-му МЮ вдома обіграв "Іпсвіч" 9:0. Особливості цим подіям додає той факт, що тоді у воротах "МанЮнайтед" стояв Петер Шмейхель, а у цьому матчі за "Лестер" – його син Каспер.

"Лестер" забив в гостях 5 голів за тайм. Раніше таке вдавалося лише "МанСіті", який у 2010-му стільки забив на виїзді "Бернлі".

Також у цьому матчі було оформлено два хет-трики. По три голи забили Варді та Перес. Взагалі двоє людей з однієї команди забивали по три голи за гру в АПЛ всього один раз: в травні 2003-го, коли "Арсенал" розгроми той же "Саутгемптон" 6:1. Тоді хет-трики оформили Пеннант та Пірес.