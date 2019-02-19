Гравці "Шахтаря" передали чималу суму на відновлення спортзалу біля лінії зіткнення на Донбасі

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Гравці "Шахтаря" передали чималу суму на відновлення спортзалу біля лінії зіткнення на Донбасі

Місто Красногорівка Донецької області розташоване за п’ять кілометрів від лінії зіткнення. Під час бойових дій спортивний зал, в якому продовжують займатися діти, зазнав значних пошкоджень. На відновлення спортзалу буде спрямовано понад 2 мільйони гривень. Ці гроші надійшли від гравців донецького "Шахтаря".

З пропозицією допомогти у відновленні виступили гравці "Шахтаря". Роботи вже почалися. Будівничі обіцяють завершити ремонт протягом двох місяців.

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"Нам розповіли про цю історію, і ми пройнялись ідеєю допомогти. Вирішили виділити кошти та зробити скління залу, щоб дітлахи могли приходити й займатися спортом у будь-яку пору року. Професійний футбол і проведення спортивних змагань в Україні – це добре, однак ми також не повинні забувати про розвиток дитячого спорту, про умови й інфраструктуру. Роблячи такий крок зі свого боку, хочемо принести людям радість, аби вони знали: про них не забувають", – розповів півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко.

Відзначимо, що раніше ФК "Шахтар" уже передавав дітям у Красногорівці м’ячі та екіпірування.

 

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Теги: Спорт Футбол Красногорівка Шахтар благочинність
Джерело: 24 Канал
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