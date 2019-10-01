Гравці "Шахтаря" у незвичний спосіб забили пенальті "Аталанті" у матчі Ліги чемпіонів: відео

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Гравці "Шахтаря" U-19 у незвичний спосіб забили пенальті
Гравці "Шахтаря" U-19 у незвичний спосіб забили пенальті / ФК "Шахтар"

Гравці юнацької команди "Шахтаря" у матчі проти однолітків з "Аталанти" у Лізі чемпіонів заробили право на пенальті. Прибити його вони вирішили у незвичний спосіб.

До слова: Аталанта – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів

На 25-й хвилині гравці "Аталанти" сфолили проти Сікана. Арбітр призначив пенальті. Пробивати пішов Мудрик. Але удар по воротах він не зробив. А лише легко вдарив по м'ячу. У той час воротар кинувся у правий від себе кут воріт, а Судаков першим опинився на добиванні та відправив м'яч у ворота.

Відео пробиття пенальті у ворота "Аталанти"

Варто зазначити, що гравці "Шахтаря" вже не вперше розігрують пенальті у подібний спосіб. У попередній раз теж відзначився Судаков. Правда це було у матчі команд U-21 в чемпіонаті України у грі проти "Маріуполя".

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Теги: Спорт Футбол Шахтар Ліга чемпіонів Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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