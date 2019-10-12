Гравці збірної України не отримують премії за перемоги у відборі на Євро-2020

34
Збірна України
Збірна України / УАФ

Колись гравці збірної України отримували премії за кону перемогу команди. Однак головний тренер збірної Андрій Шевченко змінив це правило.

За словами журналіста Романа Бебеха, бонуси гравці тепер отримають за виконання головного завдання – виходу на Євро-2020. Саме таку мету перед футболістами поставив Андрій Шевченко.

До слова: Збірна України на класі перемогла Литву завдяки дублю Маліновського

Однак про сам суму бонусів не повідомляється.

Зазначимо, що завдяки перемозі збірної України над Литвою, українці наблизилися до виходу на Євро-2020. Тепер нашій збірній достатньо зіграти внічию з Португалією, щоб гарантувати потрапляння на Чемпіонат Європи. Мат відбудеться у Києві в понеділок, 14 жовтня.

 

blog_ava
Як Дзідзьо виконав гімн України перед матчем збірної у Харкові: відео
сьогодні
4632
Теги: Спорт Євро-2020 Футбол Збірна України з футболу
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як вболівальники підтримували збірну України у Харкові: атмосферні фото та відео
сьогодні 11:43 Як вболівальники підтримували збірну України у Харкові: атмосферні фото та відео
Ігор Саджениця 1249
Україна – Литва: відеоогляд яскравого поєдинку
11 жовтня 23:37 Україна – Литва: відеоогляд яскравого поєдинку
Михайло Гема 2077
Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 11-го жовтня
сьогодні 08:28 Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 11-го жовтня
Юрій Семенюк 1241
Тренерка мені сказала, що з такими ногами я маю йти в моделі або бігати, – Софія Яремчук
10 жовтня 18:55 Тренерка мені сказала, що з такими ногами я маю йти в моделі або бігати, – Софія Яремчук
Станіслав Безушко 1408
Нереалізований баскетболіст: хто такий Чазз Візерспун – новий суперник Усика
9 жовтня 11:35 Нереалізований баскетболіст: хто такий Чазз Візерспун – новий суперник Усика
Михайло Гема 1801
Новини
Більше новин
Залиште відгук