Гравці збірної України не отримують премії за перемоги у відборі на Євро-2020

Колись гравці збірної України отримували премії за кону перемогу команди. Однак головний тренер збірної Андрій Шевченко змінив це правило.

За словами журналіста Романа Бебеха, бонуси гравці тепер отримають за виконання головного завдання – виходу на Євро-2020. Саме таку мету перед футболістами поставив Андрій Шевченко.

До слова: Збірна України на класі перемогла Литву завдяки дублю Маліновського

Однак про сам суму бонусів не повідомляється.

Зазначимо, що завдяки перемозі збірної України над Литвою, українці наблизилися до виходу на Євро-2020. Тепер нашій збірній достатньо зіграти внічию з Португалією, щоб гарантувати потрапляння на Чемпіонат Європи. Мат відбудеться у Києві в понеділок, 14 жовтня.