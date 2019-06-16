Гравці збірної України U-20 отримали персональні нагороди на Чемпіонаті світу з футболу

Одразу троє гравців збірної України отримали персональні нагороди за участь у Чемпіонаті світу з футболу U-20. На цьому турнірі збірна України стала чемпіоном світу.

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Найкращим воротарем турніру став українець Андрій Лунін. Він зіграв у шести матчах, в яких пропустив чотири голи. У двох матчах українець відстояв на "нуль" (проти Катару у групі та Італії у півфіналі).

Півзахисник Сергій Булеца отримав "Срібний м'яч" за підсумками виступу на ЧС. Він забив три голи та віддав дві результативні передачі. Найкращим гравцем став кореєць Лі Кан Ін (саме він забив гол з пенальті у ворота збірної України у фіналі).

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Сергій Булеца

Також нагороду отримав і нападник збірної України Данило Сікан. За шість матчів форвард забив чотири голи. Але цього вистарчило лише для другого місця та "Срібної бутси" турніру. найкращим бомбардиром же став норвежець Ерлінг Холанд. Він забив дев'ять голів. При цьому всі в одному матчі – проти збірної Гондурасу. А його команда перемогла 12:0.

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Данило Сікан