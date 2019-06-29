Гравці збірної України забили за бельгійський клуб в товариському матчі: відео
Бельгійський "Гент" зіграв товариський матч з командою "Мерелбеке". Команда українців Романа Безуса, Романа Яремчука та Ігоря Пластуна перемогла з рахунком 6:1.
На 64-й хвилині зустрічі Роман Яремчук зробив рахунок 4:1. Також Яремчук заробив пенальті, який не зміг реалізувати Роман Безус.
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Все ж, Безус в компенсований до другого тайму зміг встановити остаточний рахунок у матчі – 6:1.
Спорт 24 писав, що "Динамо" офіційно вийшло з відпустки та зіграло перший матч. Кияни провели контрольний матч проти "Полісся" з Другої ліги України. Гра відбулася на НТБ "Динамо".
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