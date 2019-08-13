Гравці "Зорі" розповіли про штрафи в команді після приходу Скрипника

Влітку луганську "Зорю" очолив український тренер Віктор Скрипник. Хоча сам він майже 20 років провів у Німеччині, де виступав за "Вердер", і навіть був головним тренером команди. Привіз він з собою і деякі нові правила для гравців.

Одне з нововведень Скрипника – штрафи за спізнення.

"У нас ввели штрафи, скарбниця тепер поповнюється щодня. Найчастіше – за запізнення. Я ще не спізнювався, але частий гість в бухгалтерії нашій Леван Арвеладзе", – розповів Дмитро Хомченовський.

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Під забороною також користування телефонами перед тренуваннями та матчами.

"Коли заїжджаємо на базу, усі вимикаються. Я виконую роль "даїшника". Якщо хто дістав телефон, у мене не прокатує "Я подивився час" – одразу йде штраф. Чому мене вибрали? Микита Каменюка – капітан, мене обрали віце-капітаном. Він збирає данину, а я показую з кого збирати", – розповів Микита Шевченко.

Та в команді додалися не лише штрафи. Ноу-хау Скрипника: тепер після матчів футболісти в автобусі співають.

"Я ніколи раніше, коли їздив в автобусі з командами, не чув пісень. Виграли, програли: сіли та тиша. Зараз пісні співають", – сказав генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов.



Віктор Скрипник (ФК "Зоря")

"Та нічого, я просто намагаюся бути з ними відкритим, чесним. Кажу, що команда повинна існувати спочатку в роздягальні, а потім це все автоматично переноситься на поле. Мені здається, мої слова доходять до людей, а вони бачать цю роботу і наші результати на поле", – сказав Скрипник.