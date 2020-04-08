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Гравця НХЛ ввели в кому після крововиливу в мозок

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Колбі Кейв в реанімації / Yahoo! Sports

Хокеїста клубу "Едмонтон Ойлерз" Колбі Кейва ввели в стан штучної коми. На такий крок медики пішли після крововиливу в мозок у гравця.

Колбі Кейв був введений в медикаментозну кому та переведений у відділення інтенсивної терапії в лікарні Саннібрук, повідомили у клубі.

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Після цього хокеїстові зробили екстрену операцію, видаливши колоїдну кісту з його голоси. Вона чинила тиск на його мозок.

Коблі Кейву 25 років. В НХЛ він потрапив не через драфт, а пройшовши через команди АХЛ. Спочатку він виступав у клубах системи "Бостона" (3,5 роки), а після цього – "Едмонтона" (останні півтора року).

В основі "Бостона" Кейв зіграв 23 матчі, а "Едмонтона" – 44. В цьому сезоні Кейв провів 11 матчів в НХЛ. 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Хокей
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