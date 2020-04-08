Гравця НХЛ ввели в кому після крововиливу в мозок
Хокеїста клубу "Едмонтон Ойлерз" Колбі Кейва ввели в стан штучної коми. На такий крок медики пішли після крововиливу в мозок у гравця.
Колбі Кейв був введений в медикаментозну кому та переведений у відділення інтенсивної терапії в лікарні Саннібрук, повідомили у клубі.
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Після цього хокеїстові зробили екстрену операцію, видаливши колоїдну кісту з його голоси. Вона чинила тиск на його мозок.
Коблі Кейву 25 років. В НХЛ він потрапив не через драфт, а пройшовши через команди АХЛ. Спочатку він виступав у клубах системи "Бостона" (3,5 роки), а після цього – "Едмонтона" (останні півтора року).
В основі "Бостона" Кейв зіграв 23 матчі, а "Едмонтона" – 44. В цьому сезоні Кейв провів 11 матчів в НХЛ.
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