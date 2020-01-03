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Гравця "Шахтаря" викликали в олімпійську збірну Бразилії

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Майкон отримав виклик до олімпійської збірної Бразилії / ФК "Шахтар"

Олімпійська збірна Бразилії з футболу (віком гравців до 23 років) готується до старту відбору на Олімпіаду-2020. Серед тих, хто може зіграти за команду, і два гравці донецького "Шахтаря".

Першим виклик до олімпійської збірної Бразилії отримав захисник Додо. Однак тренер збірної не зміг розраховувати на трьох футболістів, тож в терміновому порядку до команди викликали ще одного гравця "гірників" – півзахисника Майкона. Він повинен замінити Дугласа Аугусту з грецького ПАОК, йдеться на сайті збірної Бразилії.

До слова: Двоє гравців "Шахтаря" потрапили у топ-50 футболістів, за яким рекомендує слідкувати УЄФА у 2020 році

Збірна Бразилії зібралася разом 3 січня. Команда розпочала підготовку до матчів відбору на Олімпіаду-2020. Самі матчі відбудуться з 18 січня до 9 лютого. Спочатку Бразилія зіграє в одній групі з Парагваєм, Болівією, Уругваєм та Перу. Дві кращі команди з групи вийдуть у фінальний квартет, де і будуть розіграні дві путівки на Олімпіаду-2020.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар Олімпіада-2020
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