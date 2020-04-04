Гравця збірної Сербії Прійовіча затримала поліція за порушення умов карантину
У Сербії поліція затримала групу людей за порушення умов карантину. Серед них виявився і нападник національної збірної Александар Прійовіч.
Прійовіча та ще 19 осіб затримали у ресторані одного з готелів в Белграді після 17:00, пише Associated Press.
Окрім затримання, всі порушники отримали виклики в прокуратуру.
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В Сербії ввели комендантський час через пандемію карантину. На вулиці не можна виходити після 17:00 і до 5:00 в будні, а також після 13:00 в суботу і до 5:00 понеділка.
- Александар Прійовіч виступає за клуб "Аль-Іттіхад" з Саудівської Аравії.
- Єдиний матч, який нападник провів за збірну Сербії у 2019 році – стала гра проти України. Тоді на "Арені Львів" українці розгромили суперників 5:0, а Прійовіч зіграв 52 хвилини. Матч проти Литви після цього він провів на лаві запасних.
- Прійовіч став другим гравцем збірної Сербії, в кого виникли проблеми через порушення умов карантину. До цього нападник мадридського "Реалу" Лука Йовіч відзначився подібним вчинком.
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