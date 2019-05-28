Грають в гольф та теніс: як футболісти збірної України готуються до важливих матчів (фото)

Збірна України з футболу готується у Харкові до важливих матчів відбору Євро-2020. Але знаходить час і для розваг та відпочинку. Серед них гра у гольф та теніс. А також його різновид – тенісбол.

Зіграти у міні-гольф вирішило троє гравців – Євген Коноплянка взяв собі у партнери Руслана Маліновського та Мар'яна Шведа. При цьому що останній лише перший раз в житті взяв у руки ключку для гольфу.

Варто побачити, як Коноплянка виконав вражаючий удар бісіклетою на тренуванні збірної

Виграв Коноплянка. Тепер півзахисник викликає на "батл" Олександра Зінченка, з яким на попередніх зборах уже змагався у влучності потрапляння в лунку.

Читайте також: Шевченко назвав головний недолік збірної України перед матчами відбору на Євро-2020

Пограти в міні-гольф хлопці встигли ще до ранкової прогулянки. Тож після нетривалого променаду Іван Баштовий запропонував гравцям провести вправи на розтягнення м’язів у затінку, адже температура в обід піднялася до +26 градусів.

Після розминки Андрій Ярмоленко, Роман Безус, Роман Яремчук та Ігор Пластун пограли в тенісбол, а Євген Коноплянка — у великий теніс. Цього разу він вибрав собі в опоненти адміністратора національної команди Олександра Кісткіна.

Нагадаємо, після 2 турів відбору до Євро-2020 "синьо-жовті" лідирують у групі B, набравши 2 очки. Матчі проти Сербії та Люксембургу пройдуть на "Арені Львів" 7-го та 10 червня відповідно.