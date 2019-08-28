Григорій Суркіс висунутий на пост секретаря комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту

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Григорій Суркіс
Григорій Суркіс / Фото з відкритих джерел

Колишній віце-президент УЄФА Григорій Суркіс висунутий на посаду секретаря комітету Верховної Ради з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму.

Суркіс пройшов до Верховної Ради за списком партії "Опозиційна платформа – За життя". Про це повідомляє "Українська правда".

До теми: Хто зі спортсменів пройшов до Верховної Ради

На посаду голови претендує Андрій Кожем'якін, а його заступником висунутий срібний призер Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

Голосування за кандидатури на посади в комітетах відбудеться у четвер, 29 серпня, на перших зборах Верховної Ради нового скликання.

До слова, раніше Григорій Суркіс займав пост віце-президента УЄФА з 24 травня 2013 року по 7 лютого 2019 року. Зараз він – почесний член УЄФА.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Андрій Кожем'якін УЄФА Жан Беленюк
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