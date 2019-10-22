Грішні спокуси відомих футболістів: приголомшливі історії

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – деяким футболістам затьмарювали розум успіх, впізнаваність та гроші. Вони не змогли встояти перед земними спокусами і починали пиячити, вживати наркотики – чим погіршували або ж узагалі зривали свій кар'єрний ріст.

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Фрірайдери – це екстремали на велосипедах, люди, які можуть проїхати там, де це зробити, здавалося би, неможливо. Вони намагаються робити це якомога швидше, та ще й з ефектними трюками. Та навіть серед цих мегасміливих спортсменів є особливо безстрашні. Про таких – більше дивіться у відео програми.

Відео програми "Спорт навиворіт" про футболістів і фрірайдерів: