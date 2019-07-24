Грізманн може не грати в новому сезоні за "Барселону" через скаргу "Атлетіко"

Французький футболіст Антуан Грізманн ризикує не дебютувати за "Барселону" в чемпіонаті Іспанії. Причиною є колишній клуб француза "Атлетіко", який звернувся зі скаргою до керівництва чемпіонату Іспанії – Ла Ліги.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас розповів, що "Атлетіко" направив скаргу, якою просить заборонити реєструвати Грізманна гравцем "Барселони" на новий сезон.

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Я не можу висловлювати свою думку, але точно знаю, що "Атлетіко" направив скаргу в Ла Лігу, в якій висловив сумнів, що "Барселона" повинна отримати дозвіл на здійснення трансферу Грізманна. У нас є спеціальні органи, які займаються подібними випадками.



Не знаю, чи дійсно "Барселона" порушила правило про заборону на переговори з футболістами, у яких є чинний контракт. Але клуб, який впевнений в подібному порушенні, повинен поводитися як "Атлетіко" й захищати свої права. Конфлікт не вирішиться у найближчі декілька днів, це займе багато часу,

– цитує Тебаса Sky з посиланням на Onda Cero.

Трансфер Грізманна в "Барселону"

Антуан Грізманн 12 липня офіційно став футболістом "Барселони" . Іспанський гранд активував пункт про викуп футболіста за 120 мільйонів євро.

Відступні за Грізманна, який 15-го травня оголосив, що покине "матрацників", складали 200 мільйонів євро. Проте 1-го липня вони зменшилися до 120 мільйонів євро, чим і вирішила скористатися "Барселона".

Однак "Атлетіко" на своєму сайті повідомив, що підозрює, що "Барселона" домовилася з футболістом швидше, тому в клубі наполягають, що повинні отримати 200 мільйонів. Тобто "синьо-гранатові" повинні доплатити 80 мільйонів євро.

Грізманн вже встиг дебютувати за "Барселону" в товариському матчі проти "Челсі". Француз відіграв один тайм, а "синьо-гранатові" програли з рахунком 2:1.

Перший матч "Барселони" у чемпіонаті Іспанії сезону 2019/2020 відбудеться 16-го серпня. Каталонці на виїзді зіграють проти "Атлетіка" з Більбао.