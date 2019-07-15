Грізманн осоромився на першому ж тренуванні в "Барселоні" під час улюбленої гри Гвардіоли: відео

Іменитий французький нападник Антуан Грізманн не встиг перейти в "Барселону", як осоромився на першому тренуванні каталонців. Футболісти "Барселони" грали у відому гру Рондо.

Рондо або всіма улюблена гра квадрат, фундаментальна вправа, яка виникла в Нідерландах.

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Ця гра є символом каталонської "Барселони", а також улюбленою вправою колишнього наставника каталонців Пепа Гвардіоли.

Грізманн тільки минулого тижня офіційно став футболістом "Барселони", але вже встиг взяти участь у тренуванні чемпіонів Іспанії.

Під час гри один з футболістів "синьо-гранатових" проштовхнув м'яч між ніг Антуана. Це викликало сміх у гравців іспанського клубу та самого Антуана. На останок Грізманн "отримав" ще й легких стусанів від нових партнерів.

28-річний Грізманн у 2014 році перейшов з іспанського клубу "Реал Сосьєдад" в мадридський "Атлетіко". За "матрацників" Грізманн виступав до кінця сезону 2018/2019. Усього за кар'єру Антуан провів 459 матчів, забив 185 голів та віддав 68 результативних передач.

Разом з "Атлетіко" Грізманн став володарем Суперкубка Іспанії (2014), переможцем Ліги Європи (2017/18), володарем Суперкубка УЄФА (2018). Грізманн чемпіон світу 2018 року у складі збірної Франції. Срібний призер чемпіонату Європи 2016 року.