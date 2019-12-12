Гроші вирішують все: у плей-офф Ліги чемпіонів вийшли лише найдорожчі клуби
У середу, 11 грудня, закінчився груповий етап Ліги чемпіонів. Дива не трапилося у жодній з груп, і у стадію плей-офф вийшли по два найдорожчі у своєму квартеті клуби. При цьому найдорожчі команди вигравали свої групи або ж виходили з другого місця однакову кількість разів – 4 проти 4.
Цікаву статистику зауважив авторитетний портал Transfermarkt.
До слова: Жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів 2019/20: дата та учасники
Вирізняється серед команд, які пробилися в 1/8 фіналу, лише "Аталанта, що вибила "Шахтар". Якщо виходити виключно з фінансових розцінок, то на її місце могли б претендувати одразу чотири клуби – німецький "Баєр", італійський "Інтер", португальська "Бенфіка" і голландський "Аякс".
Крім того, портал наводить вартість команд, що грали у груповому етапі ЛЧ. Одразу чотири команди коштують понад мільярд євро:
- "Манчестер Сіті" (Англія) – 1,3 мільярда євро;
- "Реал Мадрид" (Іспанія) – 1,19 мільярда євро;
- "Ліверпуль" (Англія) – 1,18 мільярда євро;
- "Барселона" (Іспанія) – 1,18 мільярда євро.
Водночас одразу три клуби групового етапу не дотягують у своїй вартості і до 100 мільйонів євро:
- "Олімпіакос" (Греція) – 89,3 мільйона євро;
- "Црвена Звезда" (Сербія) – 63,5 мільйона євро;
- "Славія Прага" (Чехія) – 51,7 мільйона євро.
Вартість донецького "Шахтаря" становить 137,4 мільйони євро. За цим показником клуб посідає 23 місце серед усіх команд групового етапу.
Вартість учасників групового етапу Ліги чемпіонів