Гроші вирішують все: у плей-офф Ліги чемпіонів вийшли лише найдорожчі клуби

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"Манчестер Сіті" – найдорожчий клуб світу / fcnaija.com

У середу, 11 грудня, закінчився груповий етап Ліги чемпіонів. Дива не трапилося у жодній з груп, і у стадію плей-офф вийшли по два найдорожчі у своєму квартеті клуби. При цьому найдорожчі команди вигравали свої групи або ж виходили з другого місця однакову кількість разів – 4 проти 4.

Цікаву статистику зауважив авторитетний портал Transfermarkt.

До слова: Жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів 2019/20: дата та учасники

Вирізняється серед команд, які пробилися в 1/8 фіналу, лише "Аталанта, що вибила "Шахтар". Якщо виходити виключно з фінансових розцінок, то на її місце могли б претендувати одразу чотири клуби – німецький "Баєр", італійський "Інтер", португальська "Бенфіка" і голландський "Аякс".

Крім того, портал наводить вартість команд, що грали у груповому етапі ЛЧ. Одразу чотири команди коштують понад мільярд євро:

  • "Манчестер Сіті" (Англія) – 1,3 мільярда євро;
  • "Реал Мадрид" (Іспанія) – 1,19 мільярда євро;
  • "Ліверпуль" (Англія) – 1,18 мільярда євро;
  • "Барселона" (Іспанія) – 1,18 мільярда євро.

Водночас одразу три клуби групового етапу не дотягують у своїй вартості і до 100 мільйонів євро:

  • "Олімпіакос" (Греція) – 89,3 мільйона євро;
  • "Црвена Звезда" (Сербія) – 63,5 мільйона євро;
  • "Славія Прага" (Чехія) – 51,7 мільйона євро.

Вартість донецького "Шахтаря" становить 137,4 мільйони євро. За цим показником клуб посідає 23 місце серед усіх команд групового етапу.

груповий етап ЛЧ, вартість команд
Вартість учасників групового етапу Ліги чемпіонів

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Шахтар Реал ФК Ліверпуль ФК Барселона
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