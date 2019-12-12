Гроші вирішують все: у плей-офф Ліги чемпіонів вийшли лише найдорожчі клуби

У середу, 11 грудня, закінчився груповий етап Ліги чемпіонів. Дива не трапилося у жодній з груп, і у стадію плей-офф вийшли по два найдорожчі у своєму квартеті клуби. При цьому найдорожчі команди вигравали свої групи або ж виходили з другого місця однакову кількість разів – 4 проти 4.

Цікаву статистику зауважив авторитетний портал Transfermarkt.

До слова: Жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів 2019/20: дата та учасники

Вирізняється серед команд, які пробилися в 1/8 фіналу, лише "Аталанта, що вибила "Шахтар". Якщо виходити виключно з фінансових розцінок, то на її місце могли б претендувати одразу чотири клуби – німецький "Баєр", італійський "Інтер", португальська "Бенфіка" і голландський "Аякс".

Крім того, портал наводить вартість команд, що грали у груповому етапі ЛЧ. Одразу чотири команди коштують понад мільярд євро:

"Манчестер Сіті" (Англія) – 1,3 мільярда євро;

"Реал Мадрид" (Іспанія) – 1,19 мільярда євро;

"Ліверпуль" (Англія) – 1,18 мільярда євро;

"Барселона" (Іспанія) – 1,18 мільярда євро.

Водночас одразу три клуби групового етапу не дотягують у своїй вартості і до 100 мільйонів євро:

"Олімпіакос" (Греція) – 89,3 мільйона євро;

"Црвена Звезда" (Сербія) – 63,5 мільйона євро;

"Славія Прага" (Чехія) – 51,7 мільйона євро.

Вартість донецького "Шахтаря" становить 137,4 мільйони євро. За цим показником клуб посідає 23 місце серед усіх команд групового етапу.



Вартість учасників групового етапу Ліги чемпіонів