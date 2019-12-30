Грозний очолив "Шахтар" з Караганди

Футбольний клуб "Шахтар" з Караганди підписав угоду з українським тренером Вячеславом Грозним.

Термін угоди Грозного і "Шахтаря" – один рік, йдеться на сайті клубу.

Грозний свого часу вже працював в Казахстані, коли очолював тамтешні "Тобол" та "Іртиш". Останнім же місцем роботи Грозного був "Арсенал-Київ".

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Також український спеціаліст має досвід роботи в Болгарії, де він працював з "Левскі", а також з російським "Тереком", грузинським "Динамо" та українськими "Металургом" і "Говерлою".

Варто відзначити, що попереднім наставником "Шахтаря" був відомий українським вболівальникам болгарин Ніколай Костов. Однак він провалив кінцівку сезону, коли його команда набрала лише два очки в останніх десяти матчах. У підсумку "Шахтар" посів дев'яте місце в чемпіонаті Казахстану (з 12 команд). Форма клубу нагадує ту, що використовував донецький "Шахтар". А за команду виступають українці Євген Ткачук та Артем Барановський.