24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Грозний очолив "Шахтар" з Караганди

17 Читать новость на русском
Вячеслав Грозний очолив "Шахтар" з Караганди / shakhter.kz

Футбольний клуб "Шахтар" з Караганди підписав угоду з українським тренером Вячеславом Грозним.

Термін угоди Грозного і "Шахтаря" – один рік, йдеться на сайті клубу.

Грозний свого часу вже працював в Казахстані, коли очолював тамтешні "Тобол" та "Іртиш". Останнім же місцем роботи Грозного був "Арсенал-Київ".

До слова: Ненависний для українців арбітр Віктор Кашшаї оголосив про закінчення кар'єри

Також український спеціаліст має досвід роботи в Болгарії, де він працював з "Левскі", а також з російським "Тереком", грузинським "Динамо" та українськими "Металургом" і "Говерлою".

Варто відзначити, що попереднім наставником "Шахтаря" був відомий українським вболівальникам болгарин Ніколай Костов. Однак він провалив кінцівку сезону, коли його команда набрала лише два очки в останніх десяти матчах. У підсумку "Шахтар" посів дев'яте місце в чемпіонаті Казахстану (з 12 команд). Форма клубу нагадує ту, що використовував донецький "Шахтар". А за команду виступають українці Євген Ткачук та Артем Барановський.

Найкращі флагманські смартфони 2019 року – підбірка Техно 24
сьогодні
14891
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:05 Росія програла США на чемпіонаті світу з хокею, пропустивши дві шайби за 6 секунд: відео
Юрій Семенюк 3027
19 грудня 18:20 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 1129
29 грудня 16:16 Роналду зіграв у футбол з відомим хлопчиком без ніг з Казахстану – відео
Вісент Луїс 1425
29 грудня 15:08 Циганков запальним танцем із сестрою привітав усіх з новорічними святами – відео
Юрій Семенюк 3134
29 грудня 14:33 Ще один зірковий шахіст хоче припинити виступи за збірну України
Вісент Луїс 4323
Новини
Більше новин
Залиште відгук