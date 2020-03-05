Грубі помилки арбітрів, після яких постраждали "Ворскла" та "Карпати" за видумані фоли: відео

21-й тур УПЛ відзначився одразу двома грубими помилками арбітрів. При цьому одна з ним мала вплив на результат матчу.

Маріуполь – Ворскла. Жовта картка Ібрагіму Кане

Матч в Маріуполі судив Олександр Дердо. І він на 76-й хвилині показав незрозумілу картку півзахиснику "Ворскли" Ібрагіму Кане.

В цьому епізоді В'ячеслав Танковський, який лише за дві хвилини до того вийшов на поле, перечепився через свою ногу в центрі поля та впав. Гравець отримав Травму. Кане в цей час переслідував суперника, але в момент падіння перебував десь за півтора метра від гравця "Маріуполя". Та все ж він отримав жовту картку. За що Кане так і не зрозумів.

Варто відзначити, що в цьому епізоді Дердо перебував в ідеальній позиції. Тому зрозуміти його рішення важко.

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Карпати – Олександрія. Пенальті у ворота Карпат

У Львові головним арбітром матчу був Дмитро Кривушкін. І після цього матчу наставник "Карпат" Роман Санжар знову мав причини жалітися на те, що в нас не у всіх матчах використовується система відеоповторів.

На 36-й хвилині у ворота "Карпат" було призначено пенальті. За фол, якого не було. Захисник "Олександрії" Бабагло намагався зіграти в м'яч в падінні, але його випередив та вибив Назарина. І в цьому епізоді арбітр побачив порушення правил, призначивши пенальті. Хоча гравці "Олександрії" дограли епізод, пробивши по воротах (сейв зробив Каніболоцький).

Дивіться відео призначення пенальті у ворота "Карпат"

"Знову сумнівне суддівське рішення вплинуло на хід зустрічі. В результаті пенальті та рахунок – 0:1, хлопці зламались. Ми поговорили з ними та я сказав, що нам вкотре доводиться грати проти чотирнадцяти гравців. Я не зміг підібрати слів, щоб якось витягнути футболістів, тому що вже скільки матчів ми працюємо, хлопці налаштовуються та намагаються не звертати уваги на помилки... Вийшли на другий тайм та зламались. Вважаю, що гравці психологічно зламались, тому що розмови в роздягальні єдині. Я вже не говорю за якісь епізоди. Кожну зустріч пенальті у ворота суперника не ставлять, а в наші знаходять. Безумовно шкода, що немає системи VAR у нашому матчі", – заявив після матчу Роман Санжар.

У другому таймі "Карпати" пропустили ще тричі та програли з розгромним рахунком.

Як це було: "Олександрія" з непристойним рахунком розгромила "Карпати" у Львові: відео

Варто відзначити, що наставник "Карпат" жалівся на відсутність систем відеоповтору і після матчу проти "Колоса", коли вже у компенсований арбітром час м'яч влучив у руку гравцю "Колоса" у штрафному майданчику. Тоді "Карпати" поступалися 2:1. А вже після цього штрафного удару арбітр дав фінальний свисток.