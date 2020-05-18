Груди не поміщаються в корсет: гаряча українська тенісистка вразила своєю відвертістю – фото

Українська тенісистка Ангеліна Шахрайчук порадувала своїх фанатів відвертими знімками. 20-річна спортсменка вийшла подихати свіжим повітрям в корсеті, в якому не вміщаються її шикарні груди.

Відповідне фото вона показала у своєму Instagram.

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"Зробила крок в дику сторону", – підписала свою спокусливу світлину Ангеліна.

На тенісних кортах Ангеліна Шахрайчук поки не надто успішна, як у соціальних мережах, де просто зводить з розуму своїх фоловерів. Згідно з даними Жіночої тенісної асоціації (WTA), за свою кар'єру українка заробила 8156 доларів призових, а її вищої позицією в світовій класифікації було 810 місце в листопаді 2016 року.

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