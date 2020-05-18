24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Груди не поміщаються в корсет: гаряча українська тенісистка вразила своєю відвертістю – фото

-
Ангеліна Шахрайчук
Ангеліна Шахрайчук / Instagram

Українська тенісистка Ангеліна Шахрайчук порадувала своїх фанатів відвертими знімками. 20-річна спортсменка вийшла подихати свіжим повітрям в корсеті, в якому не вміщаються її шикарні груди.

Відповідне фото вона показала у своєму Instagram.

Дивіться також Вечерю з найсексуальнішою тенісисткою світу продали на аукціоні за 85 тисяч доларів: фото

"Зробила крок в дику сторону", – підписала свою спокусливу світлину Ангеліна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Got me takin' a step on the wild side

Публикация от Angelina Shakhraichuk (@angie_shakhraichuk)

На тенісних кортах Ангеліна Шахрайчук поки не надто успішна, як у соціальних мережах, де просто зводить з розуму своїх фоловерів. Згідно з даними Жіночої тенісної асоціації (WTA), за свою кар'єру українка заробила 8156 доларів призових, а її вищої позицією в світовій класифікації було 810 місце в листопаді 2016 року.

Дивіться більше фотографій Ангеліни Шахрайчук

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Публикация от Angelina Shakhraichuk (@angie_shakhraichuk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let’s take a break

Публикация от Angelina Shakhraichuk (@angie_shakhraichuk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I like to look at you

Публикация от Angelina Shakhraichuk (@angie_shakhraichuk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All eyes on you

Публикация от Angelina Shakhraichuk (@angie_shakhraichuk)

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Теніс Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Почали випадати зуби: легендарного українського тренера в Китаї примусово закрили на карантин
сьогодні , 21:39 Почали випадати зуби: легендарного українського тренера в Китаї примусово закрили на карантин
Юрій Семенюк
"Досі не можу спокійно дивитися": Шевченко назвав найжахливіший момент у кар'єрі
сьогодні , 16:05 "Досі не можу спокійно дивитися": Шевченко назвав найжахливіший момент у кар'єрі
Михайло Гема
Секс-ляльки замість уболівальників: корейський клуб оригінально заповнив трибуни – фото
сьогодні , 13:44 Секс-ляльки замість уболівальників: корейський клуб оригінально заповнив трибуни – фото
Юрій Семенюк